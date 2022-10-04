Події

09:40 04.10.2022

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

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Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, чотири з яких на ліквідацію пожеж, зокрема трьох пожеж, спричинених ракетними обстрілами.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, найбільша пожежа виникла внаслідок ракетного удару, завданого окупантами по Холодногірському району облцентру близько опівночі.

"Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв. м. У її гасінні брали участь три пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

Ще одна пожежа виникла близько півночі внаслідок влучання ворожої ракети в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту в Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також сталася пожежа. Її площа становила 80 кв. м. На місці події працювали вісім оперативних підрозділів ДСНС. Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки-сторожа. О 1:25 пожежу локалізували, о 4:25 – ліквідували.

Третя пожежа через ракетний удар сталася у лікарні в м. Куп'янську. Там загинув чоловік, жінка зазнала поранень. Будівля лікарні мала часткові руйнування. На 3-му поверсі сталася пожежа на площі 20 кв. м. Рятувальники її загасили за 40 хвилин.

Крім того, рятувальники 11 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи.

У Балаклії, Ізюмі та Куп'янську, а також у селищах Великий Бурлук та Шевченкове рятувальники забезпечували жителів питною й технічною водою. Загалом за допомогою цистерн було доставлено близько 36 тонн води, зокрема 13 тонн питної.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 473 вибухонебезпечні предмети.

Теги: #пожежі #харківська_область

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