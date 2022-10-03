Події

21:34 03.10.2022

Понад сто працівників ЗАЕС потрапили під жорстокий тиск російських окупантів

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Понад сто працівників ЗАЕС потрапили під жорстокий тиск російських окупантів

Понад 100 працівників окупованої Росією Запорізької атомної станції, як і її генеральний директор Ігор Мурашов, зазнали жорстокого тиску російських військових, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Тиск на персонал Запорізької атомної станції досягає неймовірних масштабів (…). Понад 100 працівників ЗАЕС зазнавали такого жорстокого тиску (якого зазнав гендиректор станції – ЕР)", – написав Галущенко у своєму фейсбуці у понеділок увечері.

При цьому він наголосив, що це люди, які працюють із атомом і мають високий рівень відповідальності за якість своєї роботи.

За його словами, росіян не зупиняє навіть перебування спостерігачів МАГАТЕ на станції.

Щодо керівника ЗАЕС Мурашова, викраденого окупантами 30 вересня, глава Міненерго підтвердив раніше поширену гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі інформацію про те, що його вже повернули на ЗАЕС після трьох днів полону.

Водночас Галущенко зазначив, що "не слід покладатися на "добру волю" окупантів і терористів".

"Цивілізований світ має зупинити російський терор на ЗАЕС! Звертаюся до МАГАТЕ із публічним закликом дати оцінку таким діям росіян, які загрожують ядерній безпеці світу", – резюмував міністр.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", близько 16:00 30 вересня Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодара і із зав'язаними очима вивезено у невідомому напрямку. Пізніше Гроссі повідомив, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вдень 3 жовтня глава МАГАТЕ заявив про звільнення Мурашова та його "благополучне повернення до своєї родини".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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