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19:35 03.10.2022

Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

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Украина предлагает США согласовывать цели на российской территории при возможном использовании ракетных систем ATACMS,

«Стремясь преодолеть сопротивление администрации Байдена в отношении предоставления ей нового набора мощных ракетных систем большой дальности, украинское правительство теперь предлагает США полную и постоянную информацию об их списке предполагаемых российских целей, сообщили CNN несколько официальных лиц, знакомых с дискуссиями.

Поразительная прозрачность, отмечает телекомпания, по сути, дает США право вето в отношении украинских ударов по России и призвана убедить администрацию в том, что предоставление критически важного оружия не приведет к ударам на территории России, которые, как опасаются США, приведут к эскалации войны и непосредственному вовлечению ее в конфликт. с президентом России Владимиром Путиным.

Речь идет об армейских тактических ракетных системах, или ATACMS, ракетах класса «земля-земля», которые могут пролететь около 200 миль (300 километров), что примерно в четыре раза превышает расстояние ракет, используемых мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять на Украину. несколько месяцев назад.

Несмотря на просьбу Украины, администрация Байдена до сих пор не одобрила новое оружие большой дальности ATACMS и утверждает, что Украина хорошо справляется с системами HIMARS, которые у нее есть в настоящее время. Фактически, в среду администрация объявила о финансировании еще 18 HIMARS для Украины, в результате чего общее количество американских систем достигло более 30.

В администрации также опасаются, что предоставление оружия ATACMS большей дальности пересечет красную черту в глазах Москвы, в результате чего США станут «прямой стороной конфликта».

Украинские официальные лица сохранили ATACMS большей дальности в списке пожеланий, заявив, что они готовы быть настолько «открытыми, насколько это необходимо», чтобы развеять опасения американцев, и уже сообщили для США то, что они намерены предпринять. «Мы, по сути, описали, какие именно цели нам нужно поразить на нашей территории, которые не достижимы с тем, что у нас есть сейчас», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. «Категории целей ясны и не меняются».

 

Теги: #сша #условия #atacms

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