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19:30 03.10.2022

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

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Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Турцию встретился с пятью украинскими военными – защитниками "Азовстали", недавно освобожденными из российского плена, и при содействии турецкой стороны организовал их встречу с членами их семей, также прибывшими в Стамбул.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник, глава Офиса президента отметил, что за время пребывания военных в плену их семьям также пришлось пережить сложнейшие испытания, и они справились с этим достойно.

Командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ермак от имени президента Украины Владимира Зеленского и от себя лично выразил благодарность и искреннее уважение украинским военным за их мужество, победу и стойкость. Он отметил, что испытания, по которым прошли защитники "Азовстали", никто не сможет понять полностью, но этот опыт может быть использован для облегчения судьбы других украинских пленников.

"Мы должны освободить всех, кто остается в плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован. Вы понимаете, как это важно. Люди – это самое ценное, что есть у Украины. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского", – сказал он.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что семьи защитников «Азовстали» борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену, и эти усилия чрезвычайно важны.

Ермак пожелал героям быстрого восстановления и выразил убеждение, что благодаря мужеству и самоотверженности наших воинов и народа Украина одержит победу и командиры смогут вернуться на Родину и воссоединиться с семьями. А до того времени Украина совместно с партнерами будет заботиться о безопасности бойцов и их родных. "Сегодня главное – обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников… Относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", – добавил он.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что история обороны Мариуполя и "Азовстали" стала для всего мира свидетельством мужества и стойкости украинского народа и будет образцом несокрушимости для многих поколений украинцев. "Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живы", – резюмировал Ермак.

Теги: #встреча #азовсталь #родственники

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