Рятувальники загасили пожежу, що виникла у Куп'янській лікарні у результаті ворожого ракетного удару

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Куп'янську (Харківська обл) у понеділок, близько 16:50, на третьому поверсі лікарні почалася пожежа.

"Ракета влучила у двір медичної установи... О 16:52 рятувальникам надійшло повідомлення про спалах, який стався внаслідок цього обстрілу на 3-му поверсі лікарні. Горіла ординаторська на площі 20 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До місця пожежі було направлено 4 пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. О 16:58 вогонь було локалізовано, о 17:30 ліквідовано повністю.

Як повідомлялося раніше, голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожого ракетного удару по лікувальному закладу в Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Будівля майже повністю зруйнована з 1 до 4 поверху.