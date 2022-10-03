Події

19:17 03.10.2022

Рятувальники загасили пожежу, що виникла у Куп'янській лікарні у результаті ворожого ракетного удару

1 хв читати
Рятувальники загасили пожежу, що виникла у Куп'янській лікарні у результаті ворожого ракетного удару

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Куп'янську (Харківська обл) у понеділок, близько 16:50, на третьому поверсі лікарні почалася пожежа.

"Ракета влучила у двір медичної установи... О 16:52 рятувальникам надійшло повідомлення про спалах, який стався внаслідок цього обстрілу на 3-му поверсі лікарні. Горіла ординаторська на площі 20 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До місця пожежі було направлено 4 пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. О 16:58 вогонь було локалізовано, о 17:30 ліквідовано повністю.

Як повідомлялося раніше, голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожого ракетного удару по лікувальному закладу в Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Будівля майже повністю зруйнована з 1 до 4 поверху.

Теги: #пожежа #обстріл #купянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 03.10.2022
Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

07:02 02.10.2022
Окупанти двічі обстріляли Середино-Будську громаду Сумщини

Окупанти двічі обстріляли Середино-Будську громаду Сумщини

20:35 01.10.2022
Тіло жінки виявили рятувальники після нічного обстрілу Миколаєва

Тіло жінки виявили рятувальники після нічного обстрілу Миколаєва

16:40 01.10.2022
Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

14:58 01.10.2022
Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

14:10 01.10.2022
В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

12:47 01.10.2022
Унаслідок обстрілу гумколони в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 поранених

Унаслідок обстрілу гумколони в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 поранених

12:22 01.10.2022
Росіяни вночі обстріляли Есманьську громаду, без жертв - Сумська ОВА

Росіяни вночі обстріляли Есманьську громаду, без жертв - Сумська ОВА

08:36 01.10.2022
У результаті обстрілу житлового будинку в Миколаєві постраждалих немає

У результаті обстрілу житлового будинку в Миколаєві постраждалих немає

07:59 01.10.2022
Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

ОСТАННЄ

У Криворізькому районі українська ППО збила російську ракету

В Криворожском районе украинская ПВО сбила российскую ракету

Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

У Чернівцях під час затримання особи, обвинуваченої в розбещенні неповнолітніх, загинув поліцейський і ще один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА