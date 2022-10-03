Події

18:50 03.10.2022

Загарбники на незаконних псевдореферендумах зарахували "голоси" українців, які виїхали з окупованих територій – перехоплення СБУ

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Російські окупанти під час імітації проведення на захоплених українських територіях "референдумів" про приєднання їх до РФ зараховували "голоси" тих мешканців, які виїхали з окупованої території, повідомляють у Службі безпеки України.

СБУ у своєму телеграм-каналі в понеділок оприлюднила аудіоперехоплення розмови військовослужбовця Псковської дивізії, яка потрапила в оточення ЗСУ на східному фронті, з дружиною. Обговорюючи проведення т. зв. референдумів, дружина окупанта у грубій формі говорить про неправдиві результати цього дійства, зазначаючи, що половина жителів окупованих територій не хоче бути в Росії, але їх змусили голосувати: "Я, наївна, думала, що вони реально всі згодні". На це загарбник їй відповідає: "Місцеві тут казали, що половини людей тут немає - вже поїхали. А їхні голоси все одно пораховано".

Коментуючи аудіперехоплення, у СБУ зазначають, що "навіть, знаючи про фейковість "референдумів", які провела РФ на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися в тому, що вони "асвабадітєлі".

 

Теги: #референдум #фальсифікація #окупанти

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