Події

16:47 03.10.2022

Переслідування жителів окупованих територій за примусову паспортизацію з боку РФ виключено - Подоляк

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Переслідування жителів окупованих територій за примусову паспортизацію з боку РФ виключено - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що примусова паспортизація жителів окупованих РФ територій України не матиме для них жодних наслідків, зокрема не переслідуватиметься.

"Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче зв’язати місцеве населення кров’ю. Мовляв, ви вже маєте паспорт, тепер ви "співучасники" і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства - фікція, що не матиме жодних наслідків", - написав Подоляк у твіттері у понеділок.

 

Теги: #подоляк #паспортизація

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