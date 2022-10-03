Готовність інженерних систем, мереж та обладнання ЖКГ до опалювального сезону становить близько 97% - Чернишов

Готовність інженерних систем, мереж та обладнання житлово-комунального господарства до опалювального сезону становить близько 97%, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"На сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, обладнання житлово-комунального господарства становить приблизно 97% у середньому в країні", - сказав Чернишов на брифінгу з підготовки до опалювального сезону у понеділок.

Міністр зазначив, що до наступного засідання профільного штабу, 6 жовтня, готовність до опалювального сезону становитиме майже 100%.

Також, за його словами, Україна вже наближається до показника накопичення в українських сховищах приблизно 14,5 млрд кубометрів природного газу, і на сьогодні у сховищах вже перебуває близько 14 млрд кубометрів.

Крім того, міністр розповів про плани влади накопичити 2,5 млн тонн вугілля, з яких майже 2 млн вже є на складах підприємств та інших об'єктах розміщення вугілля.

Чернишов також розповів, що внаслідок воєнних дій понад 350 котелень було пошкоджено, але на сьогодні продовжуються роботи щодо їх відновлення.

"Розроблено антикризові плани реагування щодо кожної області, деякі вже навіть відпрацьовані, там де вже були такі події, наприклад Харківська область. Регіони готові до таких викликів", - заявив міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що на сьогодні вже понад 10,5 тис. шкіл (88%) готові до опалювального сезону.