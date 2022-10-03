Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

Київська міська державна адміністрація рекомендує мешканцям столиці використовувати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах.

"Підходить респіратор чи захисна маска, яка закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції щонайменше 1,5 м між відвідувачами", - зазначається у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

Зазначається, що рівень захворюваності у місті різко зростає - за тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві було зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 особи, померли 22 особи.