Події

13:29 03.10.2022

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

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Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

Київська міська державна адміністрація рекомендує мешканцям столиці використовувати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах.

"Підходить респіратор чи захисна маска, яка закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції щонайменше 1,5 м між відвідувачами", - зазначається у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

Зазначається, що рівень захворюваності у місті різко зростає - за тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві було зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 особи, померли 22 особи.

Теги: #маски #covid_19

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