Залужний провів розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якого сторони обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України.

"Цього вечора провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російській збройній агресії", - цитує Залужного пресцентр Генштабу у фейсбуці в неділю.

Головнокомандувач ЗСУ подякував "всьому американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України в ці важкі часи".