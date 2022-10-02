Події

21:48 02.10.2022

Залужний провів розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі

1 хв читати
Залужний провів розмову з головою об'єднаного комітету начштабів США генералом Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якого сторони обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України.

"Цього вечора провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російській збройній агресії", - цитує Залужного пресцентр Генштабу у фейсбуці в неділю.

Головнокомандувач ЗСУ подякував "всьому американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України в ці важкі часи".

 

 

 

Теги: #сша #розмова #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 02.10.2022
США хочуть спрямовувати Україні $1,5 млрд фінансової допомоги на місяць і домогтися від ЄС виділення аналогічних сум - ЗМІ

США хочуть спрямовувати Україні $1,5 млрд фінансової допомоги на місяць і домогтися від ЄС виділення аналогічних сум - ЗМІ

11:23 02.10.2022
Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

22:07 01.10.2022
Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

22:07 01.10.2022
Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

21:22 01.10.2022
Кулеба та Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО

Кулеба та Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО

07:40 01.10.2022
Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

07:33 01.10.2022
Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

22:09 30.09.2022
Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

18:31 30.09.2022
США підтримають зусилля України щодо відновлення контролю над її територією – Байден

США підтримають зусилля України щодо відновлення контролю над її територією – Байден

17:55 30.09.2022
США ввели санкції щодо десятків членів Держдуми та Ради Федерації

США ввели санкції щодо десятків членів Держдуми та Ради Федерації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

ОСТАННЄ

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

Зеленський: Ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони

В Україні дощитиме і похолодає

У Данії заявили, що газ перестав йти із пошкоджених ліній "Північного потоку 1"

У центрі Севастополя пролунав потужний вибух

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

У США вітають успіх України в Лимані

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Іранський парламент обговорив у закритому режимі ситуацію із протестами в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА