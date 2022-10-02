Події

21:25 02.10.2022

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

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Перша леді України Олена Зеленська у Туреччині взяла участь у спуску на воду протичовнового корвету для України, закладеного у 2021 році.

"Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього Президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - написала Зеленська у фейсбуці в неділю.

"У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою. Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа", бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!" - Додала перша леді.

 

 

 

Теги: #флот #туреччина #зеленська

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