Події

20:37 02.10.2022

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

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Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

У ході відпрацювання деокупованих територій Харківської області поліцейські отримали інформацію, що мешканець села Чкаловське приховує зв'язківця "ЛНР" і дав йому свій одяг.

"ЛНРівця" затримано, щодо обох відкрито справу", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, зв'язківцю повідомили про підозру за ч.2 ст.260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Його укривачу загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 (колабораційна діяльність).

 

 

 

Теги: #харківська_область #сприяння #окупанти

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