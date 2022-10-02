Події

15:44 02.10.2022

Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

1 хв читати
Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідує з візитом Туреччину.

Як повідомляє президентська пресслужба, Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Глава ОПУ став першим іноземним гостем, що побував у дослідницькому центрі компанії Baykar, "підтвердивши його фактичне відкриття".

Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні та майбутні проєкти співпраці, зокрема виробництво БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною буде створення навчального центру і заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - наголосив український чиновник.

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Єрмак вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові ради директорів і технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.

"Продовжуємо зміцнювати обороноздатність нашої держави в тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером – Туреччиною", – зазначив керівник ОПУ.

Теги: #туреччина #єрмак #baykar

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 01.10.2022
Туреччина не визнає спробу анексії Росією українських територій - МЗС

Туреччина не визнає спробу анексії Росією українських територій - МЗС

11:36 30.09.2022
Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

11:16 30.09.2022
Єрмак про обстріл гумколони в Запоріжжі: РФ – це держава-терорист, нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання

Єрмак про обстріл гумколони в Запоріжжі: РФ – це держава-терорист, нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання

21:27 29.09.2022
Ердоган закликав Путіна дати переговорам ще один шанс і заявив про готовність Туреччини допомогти покласти край війні

Ердоган закликав Путіна дати переговорам ще один шанс і заявив про готовність Туреччини допомогти покласти край війні

13:14 29.09.2022
Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

14:19 26.09.2022
Туреччина прагне організувати переговори лідерів України та РФ для досягнення миру - глава МЗС

Туреччина прагне організувати переговори лідерів України та РФ для досягнення миру - глава МЗС

17:09 25.09.2022
Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

14:01 24.09.2022
Єрмак: кожному, хто допомагає РФ зброєю, гарантована ізоляція, і йдеться не тільки про санкції

Єрмак: кожному, хто допомагає РФ зброєю, гарантована ізоляція, і йдеться не тільки про санкції

15:28 22.09.2022
Туреччина має намір збільшити імпорт газу зі США - Ердоган

Туреччина має намір збільшити імпорт газу зі США - Ердоган

09:17 22.09.2022
Із російського полону звільнено 215 осіб – Єрмак

Із російського полону звільнено 215 осіб – Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув, фельдшер постраждав - волонтер.

ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів – Зеленський

412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

ОСТАННЄ

Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ СКАДОВСЬКУ НА ХЕРСОНЩИНІ

В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

США хочуть спрямовувати Україні $1,5 млрд фінансової допомоги на місяць і домогтися від ЄС виділення аналогічних сум - ЗМІ

На Всесвітній конференції ЮНЕСКО 48 країн закликали Росію негайно припинити збройну агресію проти України - Мінкультури

"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув, фельдшер постраждав - волонтер.

ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА