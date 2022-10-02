Єрмак зустрівся в Туреччині з керівниками компанії Baykar

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідує з візитом Туреччину.

Як повідомляє президентська пресслужба, Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Глава ОПУ став першим іноземним гостем, що побував у дослідницькому центрі компанії Baykar, "підтвердивши його фактичне відкриття".

Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні та майбутні проєкти співпраці, зокрема виробництво БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною буде створення навчального центру і заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - наголосив український чиновник.

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Єрмак вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові ради директорів і технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.

"Продовжуємо зміцнювати обороноздатність нашої держави в тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером – Туреччиною", – зазначив керівник ОПУ.