В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

За добу 1 жовтня західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули понад 84 тисячі осіб і 20 тисяч транспортних засобів, повідомляє МВС України в неділю.

"З України за минулу добу виїхали 42 тисячі осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали в інші країни ЄС і Молдову.

В Україну за минулу добу прибули 42 тисячі осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 98 вантажівок з гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.