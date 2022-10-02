Події

15:21 02.10.2022

В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

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В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

За добу 1 жовтня західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули понад 84 тисячі осіб і 20 тисяч транспортних засобів, повідомляє МВС України в неділю.

"З України за минулу добу виїхали 42 тисячі осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали в інші країни ЄС і Молдову.

В Україну за минулу добу прибули 42 тисячі осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 98 вантажівок з гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #мвс #потік #кордон

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