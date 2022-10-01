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21:41 01.10.2022

Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

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Зеленський привітав заяву Генсека ООН про порушення Росією цілей і принципів організації

Президент України Володимир Зеленський привітав заяву Генсека ООН Антоніо Гутерреша, який засудив дії Росії з анексії української території.

"Він прямо сказав, що Росія порушує цілі та принципи ООН, Статуту ООН і що псевдореферендуми та спроби анексії не матимуть жодних юридичних наслідків", - зазначив президент у відеозверненні у суботу ввечері.

"Коли на найвищому рівні ООН звучать такі слова, всі у світі все розуміють. Немає у Росії права вето, яким можна скасувати це розуміння у світі", - наголосив президент.

За його словами, "світ не дасть повернути часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права".

 

 

Теги: #оон #генсек #заява

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