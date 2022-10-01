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11:58 01.10.2022

Зеленський подякував Байдену за підписання закону про виділення Україні $12,3 млрд

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Зеленський подякував Байдену за підписання закону про виділення Україні $12,3 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд, що передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - написав він у Twitter.

Зеленський зазначив, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні.

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!",- підкреслив він.

Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань і додаткових асигнувань України", який передбачає пакет військової та економічної допомоги на загальну суму $12,3 млрд, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, президент підписав закон: H. R. 6833, "Закон про постійні асигнування та додаткові асигнування України, 2023 р.", який передбачає асигнування на 2023 фінансовий рік федеральним агентствам до 16 грудня 2022 р. для триваючих проєктів і діяльності федерального уряду і охоплює додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні", - йдеться в тексті документа, опублікованого на сайті.

Теги: #байден #зеленський

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