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11:44 01.10.2022

Санкції РНБО охоплять понад 3600 фіз- і юросіб з дітьми та родичами Путіна і олігархами – Мінекономіки

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Санкції РНБО охоплять понад 3600 фіз- і юросіб з дітьми та родичами Путіна і олігархами – Мінекономіки

Перелік санкційних осіб, затверджений рішенням Ради національної безпеки і оборони України 30 вересня, охоплює понад 3600 фізичних і юридичних осіб, повідомило Мінекономіки в суботу.

"Зокрема, в списку фігурують: діти і родичі Володимира Путіна і його близького оточення; представники регіональної влади Росії; олігархи і їхнє близьке оточення; артисти і пропагандисти, зокрема громадяни України", – наголошується в пресрелізі Міністерства.

Згідно з ним, під санкції потрапили також колаборанти, які перейшли на бік ворога; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу Збройних сил Росії; представники т.зв. урядів ЛНР/ДНР, окупаційної влади АР Крим та ватажки незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

"Санкції запроваджені і проти ключових системоутворювальних компаній, банків, підприємств ОПК, видобувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер", – наголошується в релізі.

Згідно з ним, також ухвалено санкції проти іноземних громадян - т.зв. міжнародних спостерігачів, які брали участь у референдумах на тимчасово окупованих територіях України, додало Мінекономіки.

Теги: #рнбо #санкції_рф

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