Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

До суду направлено обвинувальний акт щодо 58-річного мешканця Куп'янська, який під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю із загарбниками та за їх пропозицією очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста".

"Справу направлено до суду. 58-річний Дмитрієнко Юрій під час окупації став в.о. керівника "Благоустрій міста". Слідству відомо, що його "робота" розпочалася в липні і тривала до останнього дня окупації", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Чоловікові інкримінується ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, 19 вересня правоохоронці затримали мешканця Куп'янська, який погодився на пропозицію окупантів очолити КП "Благоустрій міста" та повідомили йому про підозру за ч.5 ст.111-1 КК України.