Події

07:44 01.10.2022

Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

1 хв читати
Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

До суду направлено обвинувальний акт щодо 58-річного мешканця Куп'янська, який під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю із загарбниками та за їх пропозицією очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста".

"Справу направлено до суду. 58-річний Дмитрієнко Юрій під час окупації став в.о. керівника "Благоустрій міста". Слідству відомо, що його "робота" розпочалася в липні і тривала до останнього дня окупації", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Чоловікові інкримінується ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, 19 вересня правоохоронці затримали мешканця Куп'янська, який погодився на пропозицію окупантів очолити КП "Благоустрій міста" та повідомили йому про підозру за ч.5 ст.111-1 КК України.

 

 

 

Теги: #україна #співпраця #купянськ #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 01.10.2022
За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

07:40 01.10.2022
Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

07:33 01.10.2022
Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

07:24 01.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки біля Нью-Йорка, Зайцевого і Соледара

07:03 01.10.2022
Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

22:13 30.09.2022
На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

22:09 30.09.2022
Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

22:09 30.09.2022
Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

22:01 30.09.2022
Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

21:49 30.09.2022
Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

У Миколаєві зафіксовано приліт у житловий будинок

По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

ОСТАННЄ

Зеленський скасував осінній призов

У результаті обстрілу житлового будинку в Миколаєві постраждалих немає

Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

Буданов: Війна триватиме не так уже й довго, скоро вона закінчиться

Глави МЗС країн Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

У п'ятницю окупанти обстріляли Великописарівську громаду

Противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА