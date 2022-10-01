США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу в п'ятницю.