Події

07:34 01.10.2022

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

1 хв читати
США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

Уряд США планує наступного тижня оголосити про "чергове виділення негайної військової допомоги" Україні, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги більш ніж на $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS як частина наших довгострокових зусиль щодо зміцнення українських Збройних сил на наступні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – заявив Салліван на брифінгу в п'ятницю.

 

Теги: #україна_сша #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 30.09.2022
Сенат США схвалив $12,4 мільярда допомоги Україні

Сенат США схвалив $12,4 мільярда допомоги Україні

13:59 29.09.2022
США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

10:56 29.09.2022
Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

20:49 27.09.2022
Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми

Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми

07:11 27.09.2022
США висловили подяку Зеленському та членам команди, які успішно провели операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян

США висловили подяку Зеленському та членам команди, які успішно провели операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян

16:09 22.09.2022
Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

12:13 22.09.2022
На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

13:35 20.09.2022
Можливість передання Україні сучасних танків обговорюють - Пентагон

Можливість передання Україні сучасних танків обговорюють - Пентагон

18:24 19.09.2022
ФРН передасть Україні ще чотири самохідні гаубиці PzH 2000 з боєкомплектом

ФРН передасть Україні ще чотири самохідні гаубиці PzH 2000 з боєкомплектом

12:03 16.09.2022
Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть кулемети та боєприпаси - міністр оборони

Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть кулемети та боєприпаси - міністр оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

У Миколаєві зафіксовано приліт у житловий будинок

По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

Окупанти затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його у невідомому напрямку

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

ОСТАННЄ

Зеленський скасував осінній призов

У результаті обстрілу житлового будинку в Миколаєві постраждалих немає

Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

Житель Куп'янська, який погодився очолити КП з благоустрою в окупаційній адміністрації, постане перед судом

Радник президента США з національної безпеки: Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час

Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

Буданов: Війна триватиме не так уже й довго, скоро вона закінчиться

Глави МЗС країн Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА