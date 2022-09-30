Події

22:09 30.09.2022

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

1 хв читати
Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Конгрес Сполучених Штатів у п'ятницю схвалив законопроєкт про виділення Україні пакета військової та економічної допомоги на загальну суму 12,3 млрд. доларів, повідомляє видання The New Yorks Times.

"У п'ятницю Конгрес дав остаточну згоду на ухвалення короткострокового пакета заходів, який дозволить уряду працювати до середини грудня і не допустити закриття опівночі, а також направити близько $12,3 млрд на військову та економічну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що Палата представників ухвалила документ менш ніж за 12 годин до закінчення терміну фінансування та передала його на підпис президенту Байдену.

"Це дозволить уряду працювати до 16 грудня, що дасть законодавцям час згладити суттєві розбіжності щодо дюжини щорічних законопроєктів про витрати", - уточнюють журналісти.

За їхньою інформацією, пакет зазначеної допомоги містить третій транш допомоги Україні для боротьби з Росією, на додаток до загальної суми близько 54 млрд доларів, схваленої раніше цього року.

"Після голосування в п'ятницю Конгрес виділив Україні більше військової допомоги, ніж будь-якій іншій країні за один рік із часів війни у В'єтнамі, що свідчить про чудовий двопартійний консенсус на користь вливання величезної кількості американських ресурсів у боротьбу, оскільки країна прагне відвоювати у Росії більшу частину своєї території", - підсумували журналісти.

Джерело: https://www.nytimes.com/2022/09/30/us/politics/congress-passes-stopgap-spending-bill.html

 

 

Теги: #сша #україна #конгрес #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 30.09.2022
Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

22:01 30.09.2022
Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

21:49 30.09.2022
Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

21:18 30.09.2022
Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

21:08 30.09.2022
Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

20:56 30.09.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

20:42 30.09.2022
МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

20:34 30.09.2022
Україна здатна зробити НАТО більш потужною організацією - Арахамія

Україна здатна зробити НАТО більш потужною організацією - Арахамія

20:23 30.09.2022
Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

20:15 30.09.2022
Україна проводила попередні консультації з НАТО до подання заявки на вступ до блоку - Подоляк

Україна проводила попередні консультації з НАТО до подання заявки на вступ до блоку - Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

ОСТАННЄ

На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський привітав працівників сфери освіти з професійним святом

Норвегія посилює контроль на кордоні з РФ

Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА