Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Конгрес Сполучених Штатів у п'ятницю схвалив законопроєкт про виділення Україні пакета військової та економічної допомоги на загальну суму 12,3 млрд. доларів, повідомляє видання The New Yorks Times.

"У п'ятницю Конгрес дав остаточну згоду на ухвалення короткострокового пакета заходів, який дозволить уряду працювати до середини грудня і не допустити закриття опівночі, а також направити близько $12,3 млрд на військову та економічну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що Палата представників ухвалила документ менш ніж за 12 годин до закінчення терміну фінансування та передала його на підпис президенту Байдену.

"Це дозволить уряду працювати до 16 грудня, що дасть законодавцям час згладити суттєві розбіжності щодо дюжини щорічних законопроєктів про витрати", - уточнюють журналісти.

За їхньою інформацією, пакет зазначеної допомоги містить третій транш допомоги Україні для боротьби з Росією, на додаток до загальної суми близько 54 млрд доларів, схваленої раніше цього року.

"Після голосування в п'ятницю Конгрес виділив Україні більше військової допомоги, ніж будь-якій іншій країні за один рік із часів війни у В'єтнамі, що свідчить про чудовий двопартійний консенсус на користь вливання величезної кількості американських ресурсів у боротьбу, оскільки країна прагне відвоювати у Росії більшу частину своєї території", - підсумували журналісти.

Джерело: https://www.nytimes.com/2022/09/30/us/politics/congress-passes-stopgap-spending-bill.html