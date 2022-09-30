Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові дадуть відповідь перед законом за ракетний удар по цивільній автомобільній колоні в Запоріжжі, внаслідок якого загинули 30 людей.

"Ворог почав цей день зі свідомого і абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні. Станом на цей час 30 загиблих. Майже 100 поранених і травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Від першого і до останнього – від того, хто віддав цей наказ і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов'язково. Перед законом і перед людьми", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також зазначив, що сьогодні у Москві відбувся "якийсь черговий фарс".

"Щось там відзначали. Щось там скандували. Співали на площі. Говорили про Запоріжжя... Коли вони самі в Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам'ять усім загиблим від російських терактів!", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що українці впевнені у своїй перемозі.

Саме тому ми взяли ініціативу у війні. Саме тому ми досягаємо відчутних результатів на полі битви... і це дуже важливо. Тому що ми залишаємося людьми і отримуємо підтримку від людей з усього світу, які відчувають біль, коли дізнаються про свідоме вбивство ні в чому не винних громадян", - зазначив він.