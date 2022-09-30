Події

21:18 30.09.2022

Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

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Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з італійським сенатором, головою парламентського комітету з питань безпеки Італії Адольфо Урсо, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У розмові Єрмак привітав партію "Брати Італії" з перемогою на виборах 25 вересня та висловив сподівання на реалізацію позиції на підтримку України після формування нового уряду.

"Ця підтримка дуже важлива для нас, оскільки сприятиме наближенню нашої перемоги", – наголосив він.

Єрмак також наголосив на важливості отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки. Він нагадав, що Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки України підготувала рекомендації до Київського безпекового договору. Україна має намір передати цей документ Італії для ознайомлення та розраховує, що Італія виступить одним із гарантів безпеки України.

"Ми були б раді, якби Італія стала одним із гарантів безпеки для України", – констатував Єрмак.

Він особливо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

"Маємо консолідувати зусилля світової спільноти та партнерів щодо протидії цим незаконним крокам", – зазначив Єрмак.

Співрозмовники також обговорили необхідність налагодження діалогу на найвищому рівні. Єрмак від імені президента України Володимира Зеленського запросив лідера партії "Брати Італії" Джорджу Мелоні відвідати Україну з візитом.

 

 

Теги: #україна #італія #переговори

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