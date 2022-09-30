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20:48 30.09.2022

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

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Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

Кількість людей, які загинули в результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області, зросла до 30, ще 88 отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"30 загиблих і 88 поранених унаслідок чергового воєнного злочину Росії у Запоріжжі. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Клименко зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані. "Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - наголосив Клименко.

За його словами, на місці трагедії продовжують роботу близько 80 фахівців, а слідчі та криміналісти поліції "допомагають колегам із СБУ збирати докази".

"Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, велика зона і сила ураження людей... Російські військові знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно вдарили саме сюди", - наголосив голова Нацполіції.

Він додав, що це було "цілеспрямоване масове вбивство", вчинене окупантами.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #загиблі #обстріл

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