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17:20 30.09.2022

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

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Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

"Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".

Теги: #націоналізація #зеленський #активи_рф

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