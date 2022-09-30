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17:12 30.09.2022

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

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Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Як зазначив глава держави, Україна має зафіксувати юридично все те, чого вже досягла фактично.

"Ми – де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і захищаємо одне одного. Це і є Альянс", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо", - додав президент.

Він нагадав, як цього року Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства.

"Це справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна усвідомлює, що для цього буде потрібний консенсус усіх членів Альянсу.

"Тому, поки це буде відбуватися, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором - Kyiv Security Compact, що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб гарантувати її", - підсумував він.

Теги: #нато #заявка

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