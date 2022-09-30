Події

15:53 30.09.2022

Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

1 хв читати
Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

Мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри передати до м. Дніпра 30 пасажирських автобусів після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по автотранспортному підприємству Дніпра, знищивши декілька десятків одиниць техніки.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може", - написав Кличко у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося, за даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час пожежі, завданої ударом, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

На початку травня Рига передали Києву як допомогу 11 сучасних пасажирських автобусів, а наприкінці серпня Кличко передав міським комунальним підприємствам столиці 19 автобусів, отриманих як допомога від приватних транспортних підприємств із чотирьох міст Німеччини.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випуск на автобусні маршрути у Києві суттєво скоротився. За відкритими даними розкладу руху міських маршрутів української столиці, у лютому 2022 року на маршрути у Києві щодня виходили 504 автобуси. Станом на 2 вересня щоденний випуск був лише 179 автобусів, що становить лише 36% від лютневих показників.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/5104

Теги: #автобус #кличко #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 30.09.2022
Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

09:33 30.09.2022
Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

07:38 30.09.2022
У результаті обстрілу Дніпра згоріло понад 100 автобусів

У результаті обстрілу Дніпра згоріло понад 100 автобусів

06:58 30.09.2022
Одна людина загинула, і не менше двох поранено в результаті ракетного обстрілу Дніпра

Одна людина загинула, і не менше двох поранено в результаті ракетного обстрілу Дніпра

13:36 29.09.2022
На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

21:25 28.09.2022
Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

12:57 26.09.2022
Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

Кличко: Київ приєднався до Пакту вільних міст

13:48 24.09.2022
У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

13:53 21.09.2022
Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

12:13 21.09.2022
Мобілізація та ядерні загрози не допоможуть РФ підкорити та знищити Україну й українців – Кличко

Мобілізація та ядерні загрози не допоможуть РФ підкорити та знищити Україну й українців – Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РНБО розглянула шляхи протидії спробам РФ анексувати окуповані території України

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

ОСТАННЄ

РНБО розглянула шляхи протидії спробам РФ анексувати окуповані території України

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ

За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко

Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА