Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

Мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри передати до м. Дніпра 30 пасажирських автобусів після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по автотранспортному підприємству Дніпра, знищивши декілька десятків одиниць техніки.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може", - написав Кличко у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося, за даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час пожежі, завданої ударом, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

На початку травня Рига передали Києву як допомогу 11 сучасних пасажирських автобусів, а наприкінці серпня Кличко передав міським комунальним підприємствам столиці 19 автобусів, отриманих як допомога від приватних транспортних підприємств із чотирьох міст Німеччини.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випуск на автобусні маршрути у Києві суттєво скоротився. За відкритими даними розкладу руху міських маршрутів української столиці, у лютому 2022 року на маршрути у Києві щодня виходили 504 автобуси. Станом на 2 вересня щоденний випуск був лише 179 автобусів, що становить лише 36% від лютневих показників.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/5104