Події

12:12 30.09.2022

Прогноз погоди на вихідні 1–2 жовтня: тепло повернеться, але ненадовго

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Прогноз погоди на вихідні 1–2 жовтня: тепло повернеться, але ненадовго

Перший жовтневий вікенд принесе майже літнє тепло до більшості регіонів України. При цьому, за даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде переважно похмурою, а місцями — дощовою.

Погода в суботу 1 жовтня

Теплою субота буде в Криму, південних регіонах та Дніпропетровській області (до +26 °С), на сході та в центрі країни (+22…+24 °С), у Чернівецькій та Сумській областях (до +22 °С), на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині та Івано-Франківщині (до +19 °С), у Хмельницькій та Житомирській областях (до +16 °С). У решті областей повітря прогріється до +12…+14 °С.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується мінлива хмарність, на решті території країни буде хмарно. У західних регіонах пройде невеликий дощ.

Погода в неділю 2 жовтня

У неділю тепло затримається в Луганській та Донецькій областях (до +24 °С), Криму, Одеській та Запорізькій областях (до +21 °С), Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях (до +19 °С), на Закарпатті, Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині (до +17 °С). У решті регіонів повітря прогріється до +10…+13 °С.

На всій території країни буде хмарно, без дощів обійдеться лише у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Погода в понеділок 3 жовтня

Новий тиждень розпочнеться з помірно теплої погоди у Криму, Донецькій, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, а також на Закарпатті (+14…+16 °С). В інших регіонах жовтень на повну вступить у свої права: у північних областях середня температура становитиме +8…+10 °С, на решті території — +11…+13 °С. На Львівщині, Черкащині, Волині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині погода на початку тижня буде дощовою. У решті регіонів буде хмарно, але без опадів.

Геомагнітні бурі

Уночі 1 жовтня на території України розпочнеться незначна геомагнітна буря. Протягом дня збурення магнітного поля посиляться, і 2 жовтня на українців чекатиме вже помірна геомагнітна буря. Намагайтеся провести час на свіжому повітрі, довше поспати та обмежити фізичну активність. Також незначні бурі триватимуть 3 та 4 жовтня.

Народні прикмети та вірування

На Арінин день, 1 жовтня, слов'яни збирали шипшину, щоб встигнути до перших морозів. Тільки так у ягодах зберігалося максимум користі! Вважалося, що якщо до цього часу птахи не відлітали в теплі краї, зима буде теплою і короткою. А східний вітер обіцяв найближчим часом ясну та суху погоду.

Грім на Трохима, 2 жовтня, віщував малосніжну зиму, іній зранку — м'яку теплу осінь, а південний вітер — багатий врожай хліба!

Теги: #погода #синоптик

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