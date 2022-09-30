Роботи з розчищення завалів на пошкоджених об'єктах у Миколаєві завершено, всіх людей деблоковано – К.Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про руйнування чотирьох квартир у Миколаєві внаслідок нічного обстрілу міста, роботи з розчищення завалів завершено, всіх людей деблоковано.

"Миколаїв. Уточнена інформація. За результатами обстрілу чотири квартири зруйновані повністю, шість зруйновані частково. Роботи з розчищення завалів на пошкоджених об'єктах станом на 8:00 на ранок завершено, всі люди деблоковані! Дякую екстреним службам за оперативну роботу!" - написав він у телеграм-каналі.