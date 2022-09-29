Події

21:34 29.09.2022

Заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображає усіх, хто постраждав від нацистського режиму

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Заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікованою", ображає усіх, хто постраждав від нацистського режиму

Заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Оскільки ми пам'ятаємо вбивство євреїв у Бабиному Яру 1941 року в Україні, заява РФ про те, що Україна має бути "денацифікована", ображає всіх, хто постраждав, і тих, хто хоробро чинив опір під час нацистського режиму. Спотворення історії Голокосту підриває зусилля щодо запобігання звірствам", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #рф #україна #голокост #блінкен #бабин_яр

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