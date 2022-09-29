Події

20:48 29.09.2022

Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою

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Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Азманом, наголосив, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою.

"Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі Головного рабина України Моше Реувена Азмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла", - написав Залужний у телеграм-каналі.

За словами Залужного, головний рабин наголосив, що сьогодні саме Росія є фашистською державою.

"А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою. Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

 

 

 

Теги: #зустріч #євреї #залужний

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