Події

20:27 29.09.2022

Папа Римський заявив, що сприяв останньому масштабному обміну військовополоненими

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Папа Римський заявив, що сприяв останньому масштабному обміну військовополоненими

Папа Римський Франциск заявив, що сприяв найбільшому від початку повномасштабної війни обміну військовополоненими між РФ та Україною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Civiltà Cattolica.

Як пише видання, Папа Римський нагадав, що відразу після початку російського вторгнення пішов до посольства РФ у Ватикані, а також приймав українського посла і двічі розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

"До мене приїжджали деякі українські посланці… Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список із понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін. Я одразу зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", - розповів Франциск.

 

 

 

Теги: #обмін_полоненими #папа_римський

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