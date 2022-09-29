Контактна група з оборони України збереться 12 жовтня у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Міжнародна контактна група з оборони України, до якої входить вже близько півсотні держав (формат "Рамштайн") і яку зараз очолюють США, вкотре збереться в Брюсселі 12 жовтня.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, зазначивши, що Сполучені Штати та їхні союзники перебувають у постійному майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом для того, щоб визначити, що саме потрібне українським військовим на місцях.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме поступати від США, а також від інших країн-союзників у НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься". Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об'єднати ці два аспекти разом", – зазначила Сміт, відповідаючи на запитання про те, чого варто очікувати від майбутньої зустрічі та чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок, що досягають цілей на відстані 300 кілометрів, західних танків і бойових літаків.

При цьому посол додала, що запити української сторони були "голосно та чітко почуті". "Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це - постійний процес, що тільки розвивається", - підсумувала дипломат.