Події

19:33 29.09.2022

Американський актор Марк Гемілл став першим послом UNITED24, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів"

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Американський актор Марк Гемілл став першим послом UNITED24, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів"

Американський актор, виконавець ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марк Гемілл став першим послом фандрейзингової платформи UNITED24, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів", повідомляється в телеграм-каналі президента України.

"Він перший посол, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників - на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марк, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтесь", - сказав Зеленський у розмові з Геміллом.

Президент подякував американському акторові за підтримку українського народу у боротьбі за свободу.

 

 

 

Теги: #посол #united24

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