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17:43 29.09.2022

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі мобілізацію в РФ та потреби в озброєнні

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Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі мобілізацію в РФ та потреби в озброєнні

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, обговорили оперативну обстановку, потреби озброєння та реагування на мобілізацію в РФ.

"Поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Також він поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію до РФ.

"Отримав схвальну оцінку та запевнення у подальшій підтримці", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #залужний

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