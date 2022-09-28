Події

19:13 28.09.2022

У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

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У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

У Волинській області з середи, 28 вересня, змінюється час дії комендантської години, повідомив голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко.

"Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідний наказ підписав сьогодні, враховуючи численні звернення колективів установ та підприємств області", - написав Погуляйко у фейсбуці.

Також було скорочено комендантську годину на Житомирщині - з понеділка, 26 вересня.

"За рішенням Ради оборони Житомирської області з 26 вересня комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 і триватиме до 5:00. Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці притягатимуть до відповідальності", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #житомирська_область #комендантська_година #волинська_область

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