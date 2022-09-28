Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

Російські окупанти завдали двох ракетних і трьох авіаційних ударів за поточну добу, здійснили понад шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу.

"Від ворожих ударів постраждали понад вісім населених пунктів - зокрема Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

на краматорському напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

на бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

на новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

на запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на цьому напрямку до 40 вильотів БПЛА.

"Противник… завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних і ракетних ударів на всій території України", - зазначили в Генштабі.