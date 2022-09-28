ЄК обіцяє тверду відповідь на диверсії проти "Північних потоків"

Єврокомісія (ЄК) підтримує контакт із державами-членами у зв'язку з інцидентами на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" та розраховує на з'ясування їх причин під час розслідування, заявив виконавчий заступник глави ЄК Валдіс Домбровскіс.

"Ця диверсія проти інфраструктури неприпустима, на неї має бути дана дуже тверда і єдина відповідь", - сказав заступник глави ЄК у середу на пресконференції в Брюсселі.

"Безпека залишається нашим абсолютним пріоритетом. Зрозуміло, що ці вибухи не є випадковістю. Отримувана досі інформація вказує на ймовірність навмисної дії", - зазначив Домбровскіс.

Він висловив сподівання, що розслідування, яке має бути проведене, "проллє світло на цей інцидент".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнгольма.

Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у ВЕЗ Данії на північний схід від Борнгольма.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.