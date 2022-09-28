Події

18:47 28.09.2022

ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

1 хв читати
ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

Авіація Сил оборони України для підтримки дій наземних угруповань від початку поточної доби вразила два опорні пункти російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Ракетні війська й артилерія вразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника й одну станцію-ретранслятор, ідеться у зведенні.

Крім того, за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 28.09.2022
Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

19:02 28.09.2022
Жителі окупованого Криму намагаються ухилятися від мобілізації – Генштаб

Жителі окупованого Криму намагаються ухилятися від мобілізації – Генштаб

14:50 28.09.2022
Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

11:46 28.09.2022
Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

09:27 28.09.2022
За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

08:54 28.09.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 395 дітей, 777 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 395 дітей, 777 – поранено

07:21 28.09.2022
Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

07:17 28.09.2022
ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

07:07 28.09.2022
Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

21:49 27.09.2022
У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо

Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

ОСТАННЄ

В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську АЕС

Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

Шведська служба безпеки ініціювала розслідування інцидентів на "Північних потоках"

Влада Львова планує побудувати біля міста стрільбище

Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

Жителя Ізюма, який вступив до окупаційної поліції, затримано та взято під варту

ЄК обіцяє тверду відповідь на диверсії проти "Північних потоків"

У ФРН вважають, що "Північні потоки" назавжди вийдуть з ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА