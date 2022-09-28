ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

Авіація Сил оборони України для підтримки дій наземних угруповань від початку поточної доби вразила два опорні пункти російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Ракетні війська й артилерія вразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника й одну станцію-ретранслятор, ідеться у зведенні.

Крім того, за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.