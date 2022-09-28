Безкарність РФ розчарувала б українців більше, ніж злидні чи корупція - соцопитування

Якщо за підсумками війни РФ залишиться безкарною, це розчарує громадян України більше, ніж злидні чи корупція, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна з 22 червня до 19 липня.

"На запитання "Що для вас стало б розчаруванням після закінчення війни" найчастіше жителі України відповідали "безкарність Росії за скоєні злочини" (65,8%)", - йдеться в пресрелізі за підсумками соцопитування, оприлюдненому на сайті CASE Україна.

Серед трьох варіантів відповіді, які можна було вибрати, друге та третє місце посіли "високий рівень корупції" (36,3%) та "низький рівень життя, бідність" (34,6%). Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарували б 24,7% та 19% відповідно.

Розчарування від безкарності РФ за воєнні злочини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах. Жителі західної та центральної України дещо частіше обирали цей варіант відповіді, ніж жителі південної та східної України: 68,6% та 67,7% проти 63,5% та 59,1%. Водночас молодь віком 18-29 років значно частіше вибирала цю відповідь (78,3%), ніж віком 70 і більше (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне у всіх вікових групах.

Жителі південної та східної України частіше відзначали можливе розчарування низьким рівнем життя та бідністю (42,3% та 43,3%), ніж жителі західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних.

Під час дослідження на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%.

Джерело: http://case-ukraine.com.ua/news/nepokarannya-rosiyi-pislya-vijny-rozcharuye-ukrayintsiv-bilshe-nizh-bidnist-chy-koruptsiya-infografika/