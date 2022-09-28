Події

16:47 28.09.2022

Безкарність РФ розчарувала б українців більше, ніж злидні чи корупція - соцопитування

2 хв читати

Якщо за підсумками війни РФ залишиться безкарною, це розчарує громадян України більше, ніж злидні чи корупція, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна з 22 червня до 19 липня.

"На запитання "Що для вас стало б розчаруванням після закінчення війни" найчастіше жителі України відповідали "безкарність Росії за скоєні злочини" (65,8%)", - йдеться в пресрелізі за підсумками соцопитування, оприлюдненому на сайті CASE Україна.

Серед трьох варіантів відповіді, які можна було вибрати, друге та третє місце посіли "високий рівень корупції" (36,3%) та "низький рівень життя, бідність" (34,6%). Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарували б 24,7% та 19% відповідно.

Розчарування від безкарності РФ за воєнні злочини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах. Жителі західної та центральної України дещо частіше обирали цей варіант відповіді, ніж жителі південної та східної України: 68,6% та 67,7% проти 63,5% та 59,1%. Водночас молодь віком 18-29 років значно частіше вибирала цю відповідь (78,3%), ніж віком 70 і більше (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне у всіх вікових групах.

Жителі південної та східної України частіше відзначали можливе розчарування низьким рівнем життя та бідністю (42,3% та 43,3%), ніж жителі західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних.

Під час дослідження на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%.

Джерело: http://case-ukraine.com.ua/news/nepokarannya-rosiyi-pislya-vijny-rozcharuye-ukrayintsiv-bilshe-nizh-bidnist-chy-koruptsiya-infografika/

Теги: #кміс #соцопитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 23.09.2022
Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

12:23 22.09.2022
В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

14:29 20.09.2022
Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

14:27 20.09.2022
Українці заявили про майже одноголосну довіру Збройним силам України – опитування

Українці заявили про майже одноголосну довіру Збройним силам України – опитування

14:26 20.09.2022
Рекордна більшість українців підтримує розвиток повноцінної демократії в Україні – опитування

Рекордна більшість українців підтримує розвиток повноцінної демократії в Україні – опитування

12:21 19.09.2022
Більшість українців не вірить у конфлікт між політичним і військовим керівництвом України – опитування КМІС

Більшість українців не вірить у конфлікт між політичним і військовим керівництвом України – опитування КМІС

12:20 15.09.2022
Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

11:13 18.08.2022
Більшість українців у період війни вважають важливішим мати сильного лідера, ніж демократію – опитування

Більшість українців у період війни вважають важливішим мати сильного лідера, ніж демократію – опитування

11:31 16.08.2022
В Україні суттєво зріс відсоток жителів із переважно громадянською ідентичністю – КМІС

В Україні суттєво зріс відсоток жителів із переважно громадянською ідентичністю – КМІС

13:40 09.08.2022
Позитивне ставлення до Сталіна залишилося в 5% українців, до Революції гідності було 23% - КМІС

Позитивне ставлення до Сталіна залишилося в 5% українців, до Революції гідності було 23% - КМІС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо

Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

ОСТАННЄ

Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

Франція допоможе відбудувати військове містечко у Гостомелі – голова Київської обладміністрації

Російські окупанти роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам - Ташева

До Києва прибула парламентська делегація із Франції - посол

Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Ще низці організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях повідомлено про підозру

Посольство США рекомендує американцям виїхати з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА