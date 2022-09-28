Події

16:19 28.09.2022

Франція допоможе відбудувати військове містечко у Гостомелі – голова Київської обладміністрації

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Франція допоможе відбудувати військове містечко у Гостомелі – голова Київської обладміністрації

Франція допоможе відбудувати військове містечко у м. Гостомелі Бучанського району Київської області, яке зазнало суттєвих руйнувань унаслідок російської військової агресії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба за підсумками візиту глави МЗС Франції Катрін Колонни.

"Гостомель відвідала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна… Вдячні партнерам за конкретну допомогу, яку вони надають для відновлення Київської області вже зараз", - написав Кулеба у телеграмі у середу.

Як повідомляється на сайті Київської обладміністрації, 28 вересня у Гостомелі між обладміністрацією та французькою компанією Neo Eco було підписано меморандум про співпрацю. Кулеба зазначив, що Neo Eco спеціалізується на повторному використанні відходів будівництва.

У межах співпраці компанія планує відбудувати шість житлових будинків на 310 квартир, школу, розраховану на 1 000 учнів, та дитячий садок. Пошкоджені бетонні конструкції буде демонтовано, після чого матеріали перероблять за підтримки французької компанії та згодом зведуть нові екооб'єкти.

Голова обладміністрації зазначив, що Гостомель - один із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області, який потребує відновлення.

"Дякую партнерам за те, що цей пілотний проєкт буде реалізований саме в Київській області й стане прикладом для масштабування на всю Україну", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС Франції прибула в Україну 27 вересня разом зі слідчими Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть воєнні злочини російських окупантів у звільненому м. Ізюмі Харківської області.

 

Теги: #гостомель #франція #відновлення

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