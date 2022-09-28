Посольство США рекомендує американцям виїхати з РФ

Посольство США у Москві рекомендує американським громадянам негайно залишити Росію.

"Громадянам США не слід відвідувати Росію. Тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - ідеться у повідомленні, розміщеному в середу на сайті дипмісії.

У посольстві зазначили, що особи з подвійним громадянством Росії та США можуть бути призвані на військову службу в рамках часткової мобілізації, для таких громадян виїзд із Росії може бути обмежений.

"Якщо ви бажаєте залишити Росію, вам треба якнайшвидше самостійно підготуватися до від'їзду. Можливості посольства США з надання допомоги громадянам США і умови, зокрема доступність транспорту, можуть несподівано стати ще більш обмеженими", - йдеться у повідомленні.