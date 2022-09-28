В Умані завершилися культові заходи з нагоди Рош Гашана, місто прийняло майже 23 тис. паломників-хасидів – К.Тимошенко

В Умані завершилися культові заходи з нагоди святкування Рош Гашана, які тривали з 25 до 27 вересня, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Як написав він у телеграм-каналі, загалом місто прийняло майже 23 тис. паломників-хасидів.

"Цього року заходи безпеки були безпрецедентними у зв'язку з російською агресією та можливими провокаціями. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 600 правоохоронців", - зазначив Тимошенко.

Також було запроваджено заборону на продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів, обмежили рух транспортних засобів і доступ у районі паломництва, посилили перепускний режим і контроль за переміщенням громадян.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що на ранок із міста вже виїхало понад 9 тис. паломників.

"Щодо вчорашнього інциденту в Умані із запуском салюту: у поліції зараз встановлюють усі обставини", - написав він у телеграм-каналі.