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11:05 28.09.2022

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу – посол Німеччини

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Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу – посол Німеччини

Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України, і їх немає на озброєнні німецької армії, заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", – сказала Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, першу систему, ймовірно, буде поставлено вже в жовтні, другу - до кінця року.

"Їх зараз виробляють, і я дуже сподіваюся, що друга буде до кінця року, а решта - наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів і висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Теги: #ппо #iris

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