Події

10:55 28.09.2022

Окупанти обстріляли Гуляйполе ракетами С-300

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю (Запорізька обл.), випустивши по центру міста три ракети С-300, унаслідок чого було зруйновано будівлю, що мала статус історичної пам'ятки, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Гуляйполе нескорене. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 у центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджена дорога", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Старух також зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але в них нічого не вийшло і не вийде", - підсумував голова ОВА.

Теги: #обстріл #гуляйполе

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