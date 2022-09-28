В Осло вирішили підвищити рівень безпеки на об'єктах на континентальному шельфі

Уряд Норвегії у вівторок оголосив про підвищення рівня безпеки морської та наземної нафтогазової інфраструктури після витоку газу на газопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2".

"Уряд ухвалив вжити заходів щодо підвищення безпеки інфраструктури - на березі та на об'єктах, розташованих на норвезькому континентальному шельфі", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті уряду.

"Рішення набуло чинності за підсумками наради, в якій взяли участь представники норвезького уряду, командування збройних сил, поліції, а також оператори об'єктів, які розташовані на континентальному шельфі", - йдеться в документі.

"Триває розслідування. На підставі інформації, яку ми маємо на цей час, багато що говорить про акт диверсії", - прокоментував ситуацію міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд. Він наголосив, що загроз для безпечної експлуатації об'єктів на норвезькому континентальному шельфі немає.

У ніч на 26 вересня в данській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнгольм стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2".

Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у виключній економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнгольм.