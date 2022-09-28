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07:26 28.09.2022

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

США готують черговий транш військової допомоги Україні на суму $1,1 млрд, повідомила британська Daily Mail із посиланням на власні джерела серед урядовців.

Як повідомило виданню джерело, обізнане з планом поставок, до пакета "термінової допомоги" планується включити РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, різні типи систем протидії безпілотникам, радіолокаційне обладнання, а також запасні частини до техніки, що постачається. Передбачається також навчання українських військових і технічна підтримка.

Офіційні особи заявили, що "про новий пакет військової допомоги буде оголошено найближчими днями".

Як повідомило агентство Associated Press (АР), американські сенатори від обох партій "значною мірою" підтримали запит Білого дому щодо надання Україні додаткової військової допомоги на загальну суму $11,7 млрд.

Ці кошти мають бути включені до законопроєкту про тимчасові витрати, який фінансуватиме діяльність федерального уряду до середини грудня, повідомило джерело.

Обидві палати Конгресу мають схвалити законопроєкт до кінця п'ятниці, яка є кінцем фінансового року, щоб запобігти частковому припиненню діяльності уряду.

 

 

Теги: #сша #поставки #україна #зброя

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