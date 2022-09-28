Події

06:58 28.09.2022

Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

1 хв читати
Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

Можливе застосування РФ ядерної зброї в Україні не зупинить її в обороні своєї території, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода".

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", – заявив Данілов.

Крім цього, апарат РНБО розробив докладну інструкцію для громадян у разі застосування РФ тактичної ядерної зброї і "має намір найближчими днями її максимально оприлюднити", зазначив Данілов.

 

Теги: #рф #ядерна_зброя #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 28.09.2022
Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

07:03 28.09.2022
Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

19:13 27.09.2022
Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

18:27 27.09.2022
Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

Повістки росіянам почали видавати на кордоні з Грузією

17:45 27.09.2022
Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

20:09 26.09.2022
Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

19:48 26.09.2022
Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

19:37 26.09.2022
Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

17:26 26.09.2022
У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

11:05 26.09.2022
Подоляк описав мобілізацію по-російськи

Подоляк описав мобілізацію по-російськи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Руйнівні наслідки мають настати для Росії навіть після заяв про анексію та ядерного шантажу – Зеленський у Гарвардському університеті

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

ОСТАННЄ

За добу українські військові знищили 58 окупантів, 78 одиниць техніки

У результаті обстрілу Нікополя було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач

В Осло вирішили підвищити рівень безпеки на об'єктах на континентальному шельфі

У вівторок окупанти обстріляли Середино-Будську громаду

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

Минулої доби від обстрілів постраждали понад 40 населених пунктів

ЗС України відбили атаки в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її партію з перемогою

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА