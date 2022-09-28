Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

Можливе застосування РФ ядерної зброї в Україні не зупинить її в обороні своєї території, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода".

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", – заявив Данілов.

Крім цього, апарат РНБО розробив докладну інструкцію для громадян у разі застосування РФ тактичної ядерної зброї і "має намір найближчими днями її максимально оприлюднити", зазначив Данілов.