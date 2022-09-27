У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"

Унаслідок ворожих ударів, завданих по Холодногірському району Харкова у вівторок увечері, за попередніми даними постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На місцях працюють усі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Водночас він додав, що виникли проблеми не лише зі світлом, а й із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103".

"Є перебої з електропостачанням, порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112", - написав Синєгубов.

Він закликав людей не залишати укриття.