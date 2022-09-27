Події

08:03 27.09.2022

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

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Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

У ніч проти вівторка російські окупанти з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли 3 громади Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Резніченко зазначив, що у Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі.

У Марганці понівечено 10 приватних будинків, дитячо-юнацьку спортивну школу, сквер, газопровід та лінії електропередач. Один будинок спалахнув. Із полум'ям пожежники впоралися.

За його словами, у Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

 

 

 

Теги: #зведення #дніпропетровська

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