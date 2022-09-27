Окупаційна влада і більшість колаборантів залишили Борову, Піски-Радьківські вже під контролем ЗСУ

Станом на понеділок, 26 вересня, Збройні сили України ведуть бої за звільнення лівобережної частини Борівської громади Харківської області, окупаційна влада і більшість її місцевих поплічників утекли, повідомляє селищна рада.

"ЗСУ витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада залишила громаду, майже всі колаборанти також втекли. Частина місцевих жителів протягом останнього тижня виїхала на більш безпечні території. Решта залишаються вдома, у разі небезпеки ховаються у підвалах та укриттях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією селищної ради, звільнення населених пунктів Борівської громади на лівому березі Оскола розпочалося з півдня, с. Піски-Радьківські вже під контролем ЗСУ, там здійснюється зачистка.

"Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни мешкало близько 2 тис. осіб) вже перебуває під контролем ЗСУ. Але українські військові наразі виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування", - йдеться в повідомленні.

У понеділок Борівський селищний голова Олександр Тертишний, заступник голови Ізюмської райради Сергій Шутько та волонтери вперше з початку окупації громади змогли проїхати на лівобережну територію й привезти близько 2 тонн гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Тертишний заявив, що першочерговим завданням є забезпечити мешканців деокупованих населених пунктів продуктами та ліками, а також відновити електро-, газо- та водопостачання і зв'язок.

"Попереду оцінка всіх масштабів руйнувань у селі Піски-Радьківські, але ясно одне – наші земляки пережили жахливі місяці, наслідки яких ми будемо відчувати ще дуже довго. Нашим головним завданням є забезпечити мешканців деокупованих населених пунктів нашої громади продуктами харчування, ліками, підтримати їх морально, відновити електро-, газо-, водопостачання та зв'язок. Тому ми разом з Ізюмською військовою адміністрацією вже запланували найближчими днями доставку гуманітарної допомоги та ліків у більшій кількості до цього села", - сказав Тертишний.